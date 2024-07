1. FC Nürnberg mit Härtetest gegen Juventus Turin

Das ist ein Kracher vor dem Zweitligastart. Der 1. FC Nürnberg bestreitet seine letzte Vorbereitungspartie gegen den italienischen Rekordmeister.

Nürnberg (dpa/lby) - Der 1. FC Nürnberg bestreitet seine Generalprobe vor dem Zweitligastart gegen Spitzenmannschaft Juventus Turin. Wie die Franken mitteilten, findet der Härtetest gegen den italienischen Fußball-Rekordmeister am 26. Juli (17.00 Uhr) im Max-Morlock-Stadion statt. Eine Woche später startet die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose, der als Stürmer viele Jahre in Italien für Lazio Rom aktiv war, in die neue Zweitligasaison.

"Das wird ein toller Test für uns, bei dem hoffentlich viele Fans dabei sein werden. Für uns ist es die Generalprobe, dementsprechend weit wollen wir da in der Vorbereitung auch sein", erklärte Klose vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen die Mannschaft um Filip Kostic und Dusan Vlahovic. "Wir wissen natürlich, dass wir auf einen sehr starken Gegner treffen. Ich habe immer gerne gegen solche Mannschaften gespielt, deshalb freue ich mich auch jetzt darauf, dass wir uns mit so einem Top-Team messen können."

(dpa)