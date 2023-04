Nürnbergs Probleme: Torflaute und Hass-Kommentare

Der Sturm bleibt die große Baustelle im Spiel des 1. FC Nürnberg. Von einem "Club"-Angreifer fordert Trainer Dieter Hecking mehr - gleichzeitig stellt er sich schützend vor ihn.

Dieter Hecking hat eine genaue Vorstellung davon, wie der 1. FC Nürnberg seine Standardschwäche in der 2. Fußball-Bundesliga endlich besiegen könnte. "Zum Ball schnell, am Ball ruhig und dann kontrolliert mit Vollspann ins Getümmel rein. Schuss wird abgefälscht - abgefälschtes Tor", sagte der "Club"-Trainer. Den Franken fehlt die Durchschlagskraft nach Ecken und Freistößen. "Wir müssen diese Gier entwickeln, auch an die Bälle kommen zu wollen. Irgendwo fällt immer mal ein Ball runter und da muss man wach sein", appellierte der 58-Jährige an sein abstiegsbedrohtes Team.

Mit 22 Toren stellen die Nürnberger die zweitschwächste Offensive der Liga. "Wir haben viele Bälle um den Strafraum eingesammelt in den letzten Spielen, schließen dann aber oftmals zu überhastet ab", befand Hecking vor dem Duell mit dem Karlsruher SC an diesem Samstag (13.00 Uhr/Sky). Die Wucht, die Hecking den KSC-Stürmern bescheinigte, sucht er in seinen eigenen Reihen vergeblich.

Ein vor dieser Saison verpflichteter Spieler, der eigentlich für genau diese Wucht sorgen sollte, ist Christoph Daferner. Seit Oktober wartet der Angreifer mittlerweile auf einen Treffer, beim Pokal-Aus gegen Stuttgart leitete er mit einem ungenauen Pass das Gegentor ein. "Chris muss mehr tun. Er muss sich mehr in torgefährliche Aktionen bringen. Das sind wir nicht zufrieden", sagte Hecking über die Leistung des Mittelstürmers.

Gleichzeitig verurteilte der Franken-Coach die Hasswelle in den sozialen Medien, die in den zurückliegenden Wochen über Daferner hereingebrochen ist. "Was sich da ergötzt mit Aussagen und Meinungen, war zum Teil deutlich unter Gürtellinie. Jeder Spieler hat es verdient, mit Respekt behandelt zu werden. Ich möchte darum bitten, dass die Leute, die da unterwegs sind, sich mäßigen. Ich bin froh, dass ich nicht großartig unterwegs bin in dieser Welt", stellte Hecking klar.

Der Fußball-Lehrer hält sich lieber in realen Räumen auf, auch wenn diese für die Nürnberger momentan nicht wirklich schön aussehen. Vor dem 27. Spieltag haben die Franken nur ein kleines Polster von drei Punkten auf den Relegationsplatz. Viel Vorbereitungszeit hatte die Mannschaft nach dem Pokal-Aus am Mittwochabend nicht. "Es geht darum, die mentale Frische zu haben. Die Beine dürften kein Problem sein, sondern eher das Verarbeiten des Ausscheidens", befand Hecking.

Personell sieht es beim "Club" weiterhin gut aus. "Wir haben keine neuen Verletzten. Florian Flick wird nach seiner Sperre wieder dabei sein. Wir können also aus dem Vollen schöpfen", berichtete der Trainer.

