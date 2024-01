1. FC Nürnberg verliert XXL-Test gegen FC Brügge mit 0:3

Der 1. FC Nürnberg verliert im Trainingslager ein extra-langes Testspiel. Ein Neuzugang gibt sein Debüt - muss dann aber wieder raus.

Anderthalb Wochen vor dem Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg eine erwartete Testspiel-Niederlage hinnehmen müssen. Im XXL-Test gegen den FC Brügge unterlagen die Franken am Mittwoch im Trainingslager in Spanien mit 0:3. Die Tore in den dreimal 45 Minuten erzielten Ferran Jutglà (2) und Hans Vanaken für den 18-maligen belgischen Meister. Ein weiteres Testspiel steht am Samstag (jeweils 14.00 Uhr) gegen den Karlsruher SC an.

Gegen Brügge kam vor 150 Zuschauern das von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Mittelfeldtalent Marcel Wenig erstmals für die Nürnberger zum Einsatz. Später musste der 19-Jährige aber verletzungsbedingt wieder ausgewechselt werden. Im Schlussdrittel feierte Christopher Schindler nach überstandener Knieverletzung sein Comeback.

"Das war ein Gegner, der für uns zu viel Qualität hat. Die waren einfach zu gut für uns. Wenn du dann gegen einen solchen Gegner deine Momente haben willst, darfst du den Ball auch nicht so leicht hergeben. Das haben wir heute aber auch zu oft gemacht. Das ist aber letztlich auch dem Stand der Vorbereitung geschuldet", sagte Trainer Cristian Fiél. "Wir sind in einer Phase der Vorbereitung, wo die Beine und der Kopf auch mal müde sind. Das war heute einfach mal ein Test, da drüber zu gehen. Denn das kann dir in der Liga auch mal passieren."

Die Nürnberger Mannschaft bereitet sich bis Sonntag in Marbella auf die Rückrunde vor. Dort geht es am 20. Januar mit einem Heimspiel gegen Hansa Rostock weiter.

(dpa)