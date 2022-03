FC Ingolstadt will sich gegen Schalke "aufraffen"

Der Tabellenletzte FC Ingolstadt möchte beim ungleichen Duell mit dem FC Schalke 04 eine positive Reaktion auf die jüngste 0:3-Niederlage in der 2.

Fußball-Bundesliga in Düsseldorf zeigen. "Es wäre eine Frechheit, wenn wir uns nicht aufraffen würden", sagte Trainer Rüdiger Rehm vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die Schalker, die nach einem Trainerwechsel nochmal in den Aufstiegskampf eingreifen wollen. "Wir müssen torgefährlicher werden und die entscheidenden Duelle im letzten Drittel gewinnen", sagte Rehm am Freitag.

Bei den Königsblauen, die nach der Entlassung von Dimitrios Grammozis von Interimstrainer Mike Büskens angeleitet werden, erwartet der Ingolstädter Rehm keine großen Überraschungen: "Da wird jetzt nicht alles auf links gedreht worden sein. Aber trotzdem weiß ich auch, wie Mike Büskens gerne spielen lässt."

Verzichten muss der FCI auf Fatih Kaya und Hans Sarpei. Beide fallen verletzungsbedingt vermutlich bis zum Ende der Saison aus. Kaya "ist erfolgreich operiert worden", sagte Rehm über den Offensivmann, der sich eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen hatte. Teamkollege Sarpei ist laut Rehm im Training bei einem Zusammenprall verletzt worden. Auch der Mittelfeldspieler wurde am Sprunggelenk operiert.

© dpa-infocom, dpa:220311-99-479642/3 (dpa)