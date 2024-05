Innenraumverbot für Wiesbadens Trainer Döring

Der SV Wehen Wiesbaden muss im ersten Relegationsspiel gegen den Abstieg ohne Cheftrainer auskommen. Dieser bekam vom DFB eine Strafe.

Fußball-Zweitligist SV Wehen Wiesbaden muss im ersten Relegationsspiel bei Drittligist Jahn Regensburg ohne Trainer Nils Döring auskommen. Der Cheftrainer bekam vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) ein Innenraumverbot. Dies gelte für die Partie an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) in Regensburg, wie der DFB am Dienstag mitteilte.

Döring hatte sich in der 56. Minute des Zweitligaspiels gegen den FC St. Pauli am vergangenen Samstag unsportlich am Spielfeldrand verhalten und anschließend vom Unparteiischen Deniz Aytekin die Rote Karte gesehen. Der Trainer hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist somit rechtskräftig.

Im Zuge eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es dem Coach nicht gestattet, während eines Spiels seines Teams im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

(dpa)