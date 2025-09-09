Icon Menü
20-Jähriger zeigt in München mehrfach Hitlergruß: Passantin beweist Zivilcourage

München

Am Münchner Hauptbahnhof provoziert der 20-Jährige mit der verbotenen Geste und will weitere Menschen ebenfalls dazu animieren. Die Polizei greift ihn auf und bringt ihn in eine Ausnüchterungszelle.
Von Dominik Schätzle
    Ein 20-jähriger Münchner zeigte im betrunkenen Zustand mehrfach den Hitlergruß. Er wurde angezeigt.
    Ein 20-jähriger Münchner zeigte im betrunkenen Zustand mehrfach den Hitlergruß. Er wurde angezeigt. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Am Samstagabend, den 6. September, sorgte ein Mann am Münchner Hauptbahnhof für einen Polizeieinsatz. Gegen 19.40 Uhr fiel der 20-Jährige aus dem Landkreis München zahlreichen Passanten auf, weil er mehrfach einen Hitlergruß zeigte. Das teilt das Polizeipräsidium München am Dienstag mit.

    Im Bereich des U-Bahnhofs am Hauptbahnhof versuchte der 20-Jährige demnach, auch andere Menschen dazu zu animieren, ebenfalls den rechten Arm zum Hitlergruß zu erheben. In Deutschland ist das Zeigen der Geste verboten.

    Hitlergruß am Münchner Hauptbahnhof – Mann landet in Ausnüchterungszelle

    Eine unbeteiligte Passantin bewies Zivilcourage und sprach den Mann daraufhin an, erläutert die Polizei, und verständigte die Beamten per Notruf. Eine schnell vor Ort eintreffende Streife der Münchner Polizei konnte den Tatverdächtigen noch im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs aufgreifen.

    Laut Polizei wirkte er „sehr aggressiv“ auf die Beamten und stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen deshalb mit auf die Polizeidienststelle, wo der Mann die Nacht nach richterlicher Anordnung in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste. Am Sonntag wurde er wieder entlassen.

    Wegen des „Zeigens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“, wie das Delikt offiziell genannt wird, wird der 20-Jährige nun angezeigt. Das Kommissariat 44 der Münchner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

