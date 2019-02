09:18 Uhr

200.000 Euro Schaden: Sägewerk geht in Flammen auf Bayern

In Wallenfels brannte ein Sägewerk.

Im Landkreis Kronach ist ein Sägewerk in Flammen aufgegangen. Grund war wohl ein technischer Defekt einer Heizanlage.

Ein Brand in einem Sägewerk in Wallenfels (Landkreis Kronach) hat einen Schaden von mehr als 200.000 Euro angerichtet. Das Feuer brach nach Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag im Bereich der Heizungsanlage aus. Eine Nachbarin bemerkte die Flammen aus einer Halle des Werkes und rief die Einsatzkräfte.

Bis in die Morgenstunden löschte die Feuerwehr. Die Halle wurde stark beschädigt. Ein technischer Defekt könne als Brandursache nicht ausgeschlossen werden, hieß es von den Ermittlern. (lby)

