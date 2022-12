Mehr Erfolg bei den Neujahrsvorsätzen: Diese Tipps hat unsere Redaktion

Plus Neujahrsvorsätze fassen viele Menschen gern – mit der Umsetzung ist es oft schwieriger. Unsere Redakteurinnen und Redakteure berichten, wie sie es schaffen, Vorsätze einzuhalten.

Mehr Sport machen, weniger kaufen, mehr Zeit für die Familie oder sich weniger stressen lassen: Fürs neue Jahr gibt es allerhand, was sich Menschen vornehmen. Gefasst sind die Vorsätze schnell, das Einhalten gestaltet sich dagegen schwieriger. Kaum holt der Alltag einen nach den Feiertagen ein, ist man schon wieder am Straucheln, die lebensändernden Maßnahmen auch wirklich beizubehalten. Das kennen auch unsere Redakteurinnen und Redakteure. Und sie haben Tipps, wie es mit den guten Vorsätzen klappen kann.