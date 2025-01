Söder räumt Abkehr vom bayerischen Klimaziel ein

Fast eine Woche hat er dazu gebraucht – dann hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die geplante Abkehr vom bisherigen Ziel und eine Verschiebung um fünf Jahre bestätigt: Als Zieldatum für Klimaneutralität soll nun das Jahr 2045 festgeschrieben werden. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) soll eine entsprechende Gesetzesvorlage erarbeiten. Im Gegensatz zu seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) will Söder damit eine Zielmarke beibehalten. Aiwanger nämlich zieht auch 2045 in Zweifel.

„Unser Gesetz ist im Moment noch 2040. Wir glauben allerdings, dass das schwer zu halten ist“, sagte Söder bei der CSU-Klausurtagung in Kloster Banz. Als Begründung nannte er den Ausstieg aus der Atomenergie, die veränderte Weltlage und die Herausforderungen für die Wirtschaft. Bayern könne seine Ziele „nur mit Kernenergie schaffen“. Und im Übrigen sei das Ziel 2045 ja „das grüne Ziel“ der Bundesregierung und der Ampel gewesen.

Grünen-Fraktionschefin Schulze spricht von einem typischen PR-Gag

Von den bayerischen Grünen gab es heftige Kritik. Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze ätzte: „Der frühere Bäume-Umarmer Markus Söder mäht sein eigenes Klimaziel nieder. Es war also nur ein typischer PR-Gag, um im Wahlkampf 2021 Stimmen zu fangen.“ Fakt sei: In all der Zeit habe Söder keinen Finger gerührt, um das Gesetz seiner eigenen Regierung zu erfüllen. Patrick Friedl, Sprecher für Naturschutz und Klimaanpassung der Grünen, wirft Söder und Aiwanger vor, sie hätten die Menschen hinters Licht geführt. „So wie sie jetzt agieren, wollten sie in ihrer politischen Laufbahn nie irgendwelche Klimaziele erreichen.“

Atomstrom hat in Deutschland zuletzt eine untergeordnete Rolle gespielt. Darauf weist das Fraunhofer-Institut für Solare Energieerzeugung hin. Nach dessen Angaben hatten die letzten drei deutschen Atomkraftwerke in ihrem letzten Betriebsjahr 6,3 Prozent der öffentlichen Stromerzeugung geliefert. 2024 war in Deutschland dann das erste volle Jahr ohne eigenen Strom aus Kernkraft seit 1962. Laut Institut ist die Lücke durch erneuerbare Energien geschlossen worden. Auch der Anteil von Strom aus Kohle sank auf den niedrigsten Anteil seit 1957.

Insgesamt hatten die Erneuerbaren in Deutschland einen Rekordanteil von 62,7 Prozent. Wichtigste Quelle war die Windkraft, die größten Zuwächse hab es bei Fotovoltaik. Zugleich importierte Deutschland unterm Strich 24,9 Terawattstunden Strom. Das entspricht in etwa einem Drittel der deutschen Sonnenstromproduktion und ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Grund waren laut Fraunhofer günstigere Preise im Sommer. (mit dpa)