vor 34 Min.

21-jähriger Motorradfahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Auf der B31 bei Lindau am Bodensee ist am Sonntag ein Motorradfahrer gestorben. Er war frontal in ein Auto geprallt.

In der Nähe von Lindau hat es am Sonntag einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Motorradfahrer prallte frontal in ein Auto - und starb.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall gestorben. Der junge Mann sei mit seinem Gefährt auf der B31 bei Lindau am Bodensee frontal mit einem Auto kollidiert, teilte die Polizei mit. Das Auto eines 33-jährigen Fahrers sei auf der Straße aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und habe zunächst ein anderes Fahrzeug gestreift.

Ein weiterer 21-jähriger Motorradfahrer konnte mit seinem Krad im letzten Moment ausweichen. Der nachfolgende Kradfahrer konnte die Kollision nicht mehr verhindern und starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Motorrads wurde leicht verletzt. (dpa/lby)

Themen folgen