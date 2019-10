12:17 Uhr

22-Jährige in München vermisst

Eine 22-jährige Münchnerin machte sich am Montag auf den Weg zur Arbeit - und kam nie dort an. Die Polizei sucht nun nach ihr.

Am Montag ging die 22-jährige indische Staatsangehörige Betti Singh aus der Wohnung ihrer Eltern in Untersendling gegen 6 Uhr zu ihrer Arbeitsstelle in München - kam allerdings nie dort an. Arbeitskollegen riefen gegen 10 Uhr die Polizei. Die 22-Jährige wird als sehr zuverlässige Person beschrieben, die niemals unentschuldigt der Arbeit fernbleiben würde. Eine telefonische Kontaktaufnahme war bislang nicht möglich.

Betti Singh aus München wird vermisst. Bild: Polizei München/Privat

Wo sich die 22-Jährige aufhalten könnte, ist ungewiss. Auch die Angehörigen haben keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort, deshalb bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe. Beschrieben wird die vermisste Frau als auffallend klein (1,48 Meter) und schlank. Sie hat lange schwarze Haare und wirkt eher kindlich, heißt es von der Polizei. Sie trägt außerdem ein Nasenpiercing. Vor ihrem Verschwinden trug sie eine hellblau/weiß gestreifte Bluse, dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe und eine dunkelblaue Winterjacke.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100. (AZ)

