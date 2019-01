11:24 Uhr

22-jährige Mutter in der Oberpfalz tot aufgefunden Bayern

In Altenstadt an der Waldnaab in der Oberpfalz ist eine junge Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus.

Eine junge Frau ist tot in einem Wohnhaus in Altenstadt an der Waldnaab (Oberpfalz) aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, war bei den Beamten am frühen Mittwochmorgen gegen drei Uhr eine Meldung eingegangen, dass die 22-Jährige verletzt sei. Vor Ort fanden die Ermittler die Frau leblos auf, auch eine Reanimation blieb ohne Erfolg. Es gebe Hinweise darauf, dass die Syrerin gewaltsam zu Tode gekommen sei. Die beiden sechs Monate und vier Jahre alten Kinder der Frau seien unverletzt, der Lebensgefährte sei in der Wohnung angetroffen worden. Zu den genauen Umständen des Todes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (AZ/dpa)

