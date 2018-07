21:26 Uhr

23-Jähriger ertinkt beim Baden in Fluss Bayern

Im Fluss Regen ist ein 23-jähriger Mann beim Schwimmen ums Leben gekommen. Er war plötzlich untergangen, Retter konnten ihn nur noch tot bergen.

Ein 23-Jähriger ist am Dienstag in Nittenau (Kreis Schwandorf) beim Schwimmen ums Leben gekommen. Der junge Mann ging am frühen Abend mit Freunden im Fluss Regen zum Baden, wie die Polizei mitteilte. Zeugen zufolge ging der junge Mann plötzlich unter. Wasserwacht und Feuerwehr suchten nach ihm und entdeckten schließlich seinen Leichnam. In den vergangenen Tagen sind allein in Bayern mindestens sechs Schwimmer in Badessen ertrunken. (dpa/lby)

