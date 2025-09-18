Grenzpolizei stellt 10 Kilo Kokain an A96 sicher – Schmuggler in Richtung Grenze unterwegs

Auf der A96 zwischen Leutkirch und Kißlegg (Landkreis Ravensburg) hat die Grenzpolizeiinspektion Lindau in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer gestoppt. Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle kamen die Beamten zu dem Schluss, der junge Mann könnte das Auto nutzen, um Betäubungsmittel zu schmuggeln.

Die Polizisten durchsuchten das Fahrzeug und fanden in mehreren Verstecken rund 10 Kilogramm Kokain. Sie stellten die Drogen und das Auto des 23-Jährigen sicher und nahmen den italienischen Staatsbürger vorläufig fest.

23-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten

Noch am Dienstag wurde der junge Mann einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied, wegen Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nichtgeringer Menge einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-Jährigen zu erlassen.

Der Autofahrer wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen übernommen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist die A96 im Allgäu

Strecke: Die A96, offiziell Bundesautobahn 96 führt schräg durchs Allgäu, vom Grenzübergang Lindau über Leutkirch, Memmingen und Mindelheim bis nach Buchloe.

Strecke außerhalb des Allgäus: Vom Allgäu führt die A96 über Landsberg am Lech bis nach München.

Länge im Allgäu: Von Lindau bis Höhe Buchloe ist die A96 knapp 115 Kilometer lang.

Länge gesamt: Die A96 läuft auf 172,5 Kilometer von Lindau bis nach München.

Ausbau: Die A96 verläuft meist auf vierspurig, für etwa neun Kilometer zwischen Germering Süd und Oberpfaffenhofen sechsspurig.

Verkehr: Auf den Abschnitten der A96 sind täglich zwischen 35.000 und 103.000 Autos unterwegs.