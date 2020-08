vor 16 Min.

24-Jähriger stirbt bei Unfall auf B17 bei Peiting

Bei Peiting hat sich in der Nacht auf Sonntag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Ein 24-jähriger Mann aus dem Ostallgäu ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto gegen einen Baum an der B17 bei Peiting gefahren. Er starb an der Unfallstelle.

Am frühen Sonntagmorgen ist auf Höhe des Weilers Lamprecht bei Peiting (Kreis Weilheim-Schongau) ein 24-jähriger Mann aus dem Ostallgäu mit seinem Auto von der Bundesstraße 17 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Nach Angaben der Polizei wurde er durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Wagen geschleudert. Der 24-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Wieso der Fahrer auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft München ordnete die Erstellung eines Gutachtens an. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war mit 20 Personen und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Vor Ort war ebenso ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Helfer-Vor-Ort Peiting. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in beide Richtungen komplett gesperrt. (AZ)

