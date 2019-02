vor 35 Min.

240 Flugausfälle in München, Lawine im Allgäu: Der Winter ist zurück Bayern

In vielen Teilen Bayerns schneit es am Sonntag stark. In München fallen Flüge aus, auch am Nürnberger Flughafen verspäten sich Flüge.

Schneefall hat am Sonntag zu Verzögerungen auf Straßen und Schienen in Bayern geführt. Am Flughafen München fielen 240 Flüge aus, eine Lawine verletzte zwei Menschen im Allgäu.

Der Schreck bei den Kindern ist groß: Gerade als die Skischüler der DJK Leitershofen aus dem Landkreis Augsburg am Sonntagnachmittag zu ihrem Abschlussrennen starten wollen, kracht eine Lawine auf die Piste. Der Vorfall im österreichischen Berwang ging allerdings glimpflich aus – Verletzte gab es nicht, allerdings fehlen nun einige Skier und Stöcke. Der Lawinenabgang macht deutlich: Der Winter ist nach einer kurzen Verschnaufpause mit voller Wucht zurück. In Österreich. In Italien. Und natürlich auch in Bayern.

Den ganzen Sonntag über hat es im Süden des Freistaats kräftig geschneit. „Vor allem an den Alpen gibt es örtlich bis zu 30 Zentimeter davon“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Im Bayerischen Wald und in der Oberpfalz verzeichnete der DWD teilweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.

Lawine am Tegelberg erfasst Ehepaar aus Kempten

Auch das Allgäu hat der Winter wieder voll im Griff. Züge fielen aus und am Tegelberg bei Schwangau im Landkreis Ostallgäu ging eine Lawine nieder und erfasste ein Ehepaar aus Kempten. Die 56-Jährige und ihr 52 Jahre alter Mann wurden leicht verletzt und konnten sich selbst befreien. Sie waren auf einem von Skitourengehern genutzten Weg unterwegs, der von der Lawine auf einer Breite von 30 Metern verschüttet wurde.

Mit dem Schneefall steigt das Lawinenrisiko überall wieder an. Der Lawinenwarndienst meldete für die gesamten bayerischen Alpen mit der Stufe drei von fünf erhebliche Gefahr. Abseits der Pisten können schon einzelne Skifahrer ein Schneebrett auslösen.

Aber nicht nur für Wintersportler birgt das Wetter Gefahren: Autofahrer kamen auf glatten Straßen vielerorts ins Rutschen. Überwiegend blieb es bei Blechschäden. Auf der A 8 blieben am Morgen am Bernauer Berg Richtung München einige Lastwagen liegen. Größere Staus oder schwere Unfälle wegen des Winterwetters gab es nach Angaben der Polizei nicht.

Flugausfälle in München und Nürnberg

Am Münchner Flughafen wirbelte der Schnee den Flugplan durcheinander. Von rund 1000 geplanten Starts und Landungen wurden mehr als 240 Flüge gestrichen. 170 Verbindungen waren mehr als eine halbe Stunde verspätet. Am Nürnberger Flughafen fielen ebenfalls einzelne Flüge aus. In Memmingen lief der Betrieb einem Sprecher zufolge nach Plan.

Aufgrund von Witterungsbedingungen kann es zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr von und nach München kommen #wintereinbruch — Munich Airport (@MUC_Airport) 3. Februar 2019

Auch die Bahn kämpfte auf einigen Nebenstrecken mit dem Winter. Weil zu viel Schnee auf den Gleisen lag, standen die Züge rund um Traunstein still. Kalt erwischte es die Bayerische Oberlandbahn: Bei Schnee und Eis war kein Betrieb mehr Richtung Süden – und damit in die beliebten Skigebiete am Brauneck oder am Sudelfeld – möglich.

Der Schnee soll aber nur ein kurzes Intermezzo gewesen sein. „Nachts rechnen wir mit leichtem Frost, tagsüber scheint ab Montag die Sonne“, sagte der DWD-Sprecher. Bei Temperaturen von minus einem bis plus fünf Grad werde der Himmel – von Frühnebel abgesehen – im Freistaat weitgehend wolkenlos. Das soll den Experten zufolge bis mindestens Ende der Woche so bleiben.

Nicht nur Süddeutschland und Österreich ächzten am Wochenende unter den Schneemassen, sondern auch Norditalien. Die für viele Winterurlauber wichtige Brennerautobahn (A22) ist in Südtirol am Samstag von einer Lawine getroffen worden. Verletzt worden sei dabei niemand, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag. Hunderte Menschen mussten Medienberichten zufolge die Nacht auf Samstag aber in ihren Fahrzeugen verbringen, da ein Weiterkommen unmöglich war.

Starke Schneefälle haben in Norditalien auch auf weiteren Straßen und im Bahnverkehr für Behinderungen gesorgt. Reisende saßen laut Medienberichten stundenlang in ihren Autos fest. Lastwagen ohne Schneeketten blieben liegen. Der Zivilschutz riet Touristen im Pustertal und anliegenden Tälern, geplante Abreisen zu verzögern. (sast, dpa)

