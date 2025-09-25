25-Jährige in München vergewaltigt? Polizei nimmt Verdächtigen fest

Die Münchner Polizei hat einen 20-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, eine 25-jährige Münchnerin vergewaltigt zu haben. Das teilt das Polizeipräsidium München am Donnerstag mit. Die junge Frau hatte am Samstag, den 9. September, einen gastronomischen Betrieb besucht und war danach für mehrere Stunden verschwunden. Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass sie von dem Mann vergewaltigt worden sein könnte.

München: Bekannter der Frau spürte den Handydieb auf

Wie die Polizei mitteilt, war die 25-Jährige alkoholisiert, als sie den Gastro-Betrieb kurz nach Mitternacht verlassen hatte. Kurze Zeit später wurde ein Bekannter der Frau mit deren Handy angerufen – eine bislang unbekannte männliche Person, die sich als Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts ausgab, gab bei dem Telefonat an, dass sich die 25-Jährige „alkoholbedingt in einer schlechten Situation befindet und abgeholt werden sollte“, wie in der Polizeimitteilung geschildert wird.

Der 40-jährige Bekannte aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck fuhr daraufhin in die Münchner Innenstadt, konnte die Frau aber nicht antreffen. Durch die Standortdaten ihres Mobiltelefons traf er gegen 1.15 Uhr im Bereich der Arnulfstraße einen 20-Jährigen an, der sofort flüchtete. Der 40-Jährige verfolgte den Mann und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den 20-Jährigen fest – er wurde wegen des Diebstahls eines Mobiltelefons angezeigt und konnte die Polizeiwache gegen 3 Uhr wieder verlassen.

25-Jährige aus München soll alkoholisiert vergewaltigt worden sein

Der Standort der 25-jährigen Frau hingegen war weiterhin unbekannt. Erst gegen 5 Uhr wurde sie von Zeugen in einem Hinterhof in der Schwanthalerstraße aufgefunden. Laut Polizei war sie nicht klar orientiert, nicht mehr komplett bekleidet und dazu leicht verletzt. Vom hinzualarmierten Rettungsdienst wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Sexualdelikt auf – und die 25-Jährige wurde nach der Versorgung im Krankenhaus noch im Institut für Rechtsmedizin untersucht.

Die Ermittlungen ergaben Hinweise, so die Polizei, dass der 20-jährige Handydieb, in dem Hinterhof, wo die Frau später gefunden wurde, sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen hatte. Der Verdächtige wurde wegen Vergewaltigung bei Willenbildungs- und Äußerungsunfähigkeit angezeigt. Die Münchner Staatsanwaltschaft erließ Haftbefehl gegen ihn. Am Dienstag, 23. September, wurde er verhaftet und in ein Gefängnis gebracht. Das Kommissariat 15, das sich mit Sexualdelikten beschäftigt, ermittelt in dem Fall.

Auch auf dem Oktoberfest war es bereits in den ersten Tagen zu mutmaßlichen Sexualdelikten gekommen. Die bayerische Polizei will auf der Wiesn in diesem Jahr verstärkt gegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung vorgehen.