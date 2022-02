25-jähriger Skifahrer aus Oberbayern tödlich verunglückt

Ein 25-jähriger Skifahrer aus dem Landkreis Ebersberg in Oberbayern ist im Tiroler Zillertal tödlich verunglückt.

Der junge Mann war am Donnerstag bei einer Abfahrt im freien Gelände rund 100 Meter über steiles, teils senkrechtes und felsiges Gelände abgestürzt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Freunde, von denen er sich kurz zuvor getrennt hatte, hatten ihn als vermisst gemeldet. Nach einer groß angelegten Suchaktion im Skigebiet Horberg/Penken in Schwendau wurde der 25-Jährige schließlich von der Bergrettung Mayrhofen gefunden. Bei der Bergung erlag er dann am Abend seinen schweren Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-283632/2 (dpa)