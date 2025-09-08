Rechtsruck: Es genügt nicht, nur unsere „wehrhafte Demokratie“ zu beschwören

Die Hinterbliebenen der NSU-Opfer mussten erleben, dass die von Neonazis Ermordeten als Kriminelle abgestempelt wurden. Dass man sie, die Angehörigen, verdächtigte. Sie mussten von „Döner-Morden“ lesen. Immer wieder mussten und müssen sie kämpfen – um Aufarbeitung und inzwischen gegen das Vergessen.

25 Jahre nach der ersten Ermordung, der von Enver Şimşek in Nürnberg, hat der Albtraum für sie kein Ende: Die verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe wurde in ein Neonazi-Aussteigerprogramm aufgenommen, obwohl sich diese weder glaubhaft von ihren Taten und der Szene distanziert noch groß zur Aufklärung beigetragen hat. Zugleich sind rechtsradikale Positionen gesellschaftsfähig geworden, Berichte über mutmaßliche Rechtsterroristen häufen sich. Deutschland rückt nach Rechtsaußen – dennoch macht sich ein gefährlicher Mix aus Verharmlosung, Zögerlich- und Hilflosigkeit breit. Statt etwa endlich ein mögliches AfD-Verbotsverfahren zu prüfen, wird gerne, aber vielfach folgenlos unsere „wehrhafte Demokratie“ beschworen. Bis es zu spät ist?

Wie oft wurden die Angehörigen der NSU-Opfer enttäuscht!

Wie oft haben die Hinterbliebenen der NSU-Opfer entschiedenes Handeln angemahnt, wie oft wurden sie enttäuscht! Bezeichnend, dass im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung die Schaffung eines zentralen NSU-Dokuzentrums in Nürnberg festgeschrieben wurde – während die Finanzierung einer ersten derartigen, im Mai in Chemnitz eröffneten Einrichtung bislang bloß bis Ende 2025 gesichert ist.