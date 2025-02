Mindestens 250.000 demonstrieren in München: „Wählt für die Menschen!“

Wo es hier langgeht? Eine Gruppe Teilnehmender auf der Münchner Theresienwiese lässt keinen Zweifel daran. „Nach der Ampel links!“, steht auf ihrem Demo-Plakat. Wie viele hier zusammengekommen sind am Samstagnachmittag, dazu gehen die Schätzungen auseinander. Fest steht: Es sind viele, sehr, sehr viele. Die Polizei spricht von 250.000 Demonstrantinnen und Demonstranten, die Veranstalter vom Bündnis „München ist bunt“ gar von 320.000. Ja, nahezu alle hier eint die Abneigung gegen die AfD. Aber eins ist Organisatorin Micky Wenngatz auf der Bühne wichtig. „Das hier ist keine parteipolitische Veranstaltung“, ruft sie über die gigantisch große Theresienwiese. „Wir rufen dazu auf, zur Wahl zu gehen und eine demokratische Partei zu wählen. Denn jede Stimme, die nicht abgegeben wird, ist eine Stimme für die Rechten.“ Riesiger Jubel und Applaus, auch bei denen, die vor lauter Demokratieverfechtern gar nicht die Bühne und erst recht nicht die Rednerinnen und Redner sehen können. So viele sind es, dass die Worte der Organisatorin erst zeitversetzt bei Menschen in den hinteren Reihen ankommen, der Applaus daher wie eine akustische La-Ola-Welle von vorn bis hinten über die Oktoberfestwiese schallt.

Demo gegen Rechts in München vereint viele gegensätzliche Menschen

Der Journalist, Redner und FPÖ-Experte Robert Misik ist extra aus Wien angereist. „Die anderen schreien immer: Wir sind das Volk“, sagt Misik auf der Bühne. Dabei seien hier und heute doch so viele gegensätzliche Menschen da: „Schriftstellerinnen und Metallarbeiter, Schwarzfahrer und Tramfahrer, Feministinnen und Machos, Vegetarier und Fleischliebhaber, grauhaarige Boomer und die blauhaarige Last Generation!“ Die Moderatorin des Demo-Programms, Özlem Sarikaya, hat ihren 87-jährigen kranken Vater mitgebracht, einen Gastarbeiter aus der Türkei. In der Menschenmenge, die von der U-Bahn-Haltestelle Theresienwiese her immer noch größer wird, fällt eine Gruppe Nonnen auf. Auf ihrem bunten Plakat fordern sie: „Respekt, Integration, Probleme miteinander lösen!“ Ein besonders starkes Bild ist die Fahnenstange, die ein Teilnehmer unaufhörlich in der Wintersonne schwenkt: Er hat die Deutschlandflagge daran festgemacht - und direkt darunter die mit einem Regenbogen.

Icon Vergrößern Gegen die AfD, aber auch für Demokratie und Menschenrechte: Tausende Plakate sind bei der Demo vertreten. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Gegen die AfD, aber auch für Demokratie und Menschenrechte: Tausende Plakate sind bei der Demo vertreten. Foto: Sven Hoppe, dpa

Wieder andere versuchen mit Humor gegen eine rechtsextreme Politik anzukommen: „Nager gegen Nazis“, dieses Schild recken drei Protestierende in Eichhörnchen-Outfits in die Luft. Überhaupt ist die Stimmung friedlich und trotz des ernsten Anlasses gut gelaunt. Einzig die Soundanlage hat Konfliktpotenzial, je mehr Menschen kommen, desto weniger dringen die Reden und Musikeinlagen bis an die Ränder der Theresienwiese durch. Während immer noch Teilnehmer von den U-Bahnen herströmen, machen sich nach gut einer Stunde die ersten wieder auf den Heimweg, weil kein einziger Satz aus den Mikros bei ihnen ankommt. Der Auftritt des in Bayern legendären Polt-Genossen Hans Well und seinen Wellbappn ist schon etwa 100 Meter von der Bühne entfernt nicht mehr als kluge Hintergrundmusik.

Well ist seit 40 Jahren ein Protestler gegen Rechts. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er vergangenes Jahr, Demonstrationen seien „die direkteste Wahrnehmung unserer Bürgerrechte und Gradmesser einer funktionierenden Demokratie“. Die tatsächliche Wirkung solcher Kundgebungen, die am Samstag auch an anderen Orten Bayerns stattfinden, ist umstritten.

Viel Kritik an Friedrich Merz bei der Demo in München

Neben der AfD bekommt Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in München besonders viel Kritik ab: „Frühling ohne Merz“ steht vielfach auf den Plakaten. „Was genau haben Sie an ‚Nie wieder!‘ nicht verstanden?“, fragt eine andere Teilnehmerin auf ihrem Schild, eine weitere Papptafel sagt einfach „Shame on you“, schämen Sie sich. Vertreterinnen und Vertreter der Union hatten ihre Teilnahme an der Veranstaltung im Vorfeld abgesagt, Flaggen von Grünen, Linken und SPD wehen im fast frühlingshaften Wind auf der Theresienwiese.

Die Polizei ist mit hunderten Kräften im Einsatz, ein Hubschrauber kreist unaufhörlich über der Szenerie. Doch bis zum späteren Nachmittag werden keine Zwischenfälle bekannt.

In Erinnerung bleiben nach der Demonstration viele Sätze. Die des österreichischen Journalisten Misik etwa. 71 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Österreich hätten nicht die FPÖ gewählt. Jetzt komme die rechtsextreme Partei aller Voraussicht nach trotzdem an die Macht. Es passiere schleichend, sagt Misik: „Erst ist es ein Tabubruch, dann wird‘s zur gewohnten Übung.“ Am Ende des Abwärtsgangs stehe der Abgrund. Auch der Satz einer jungen Jüdin aus München klingt nach. „Wählt für die Menschen“, sagt sie. „Nicht gegen sie.“