26 Corona-Infizierte in Asylunterkunft in Bad Tölz

Auch eine Berufsschule ist von den Fällen betroffen. Die Infizierten zeigen dem Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen zufolge keine Symptome.

26 Menschen sind in einer Unterkunft für Asylbewerber in Bad Tölz positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Laut dem Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen zeigt keiner der Betroffenen Symptome. Sie seien mittlerweile in eine Quarantäne-Unterkunft und in Unterkünfte außerhalb des Landkreises verlegt worden. Zwei der Infizierten arbeiteten bei Betrieben im Landkreis. Die Mitarbeiter wurden bereits auf das Virus getestet. Außerdem ist eine Berufsschule betroffen. Eine Lehrkraft befindet sich in Quarantäne.

Zuvor gab es bereits Corona-Fälle in einer Asylunterkunft in Geretsried

In einer Asylunterkunft in der Stadt Geretsried, die ebenfalls im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen liegt, hatte es zuvor bereits mehrere Corona-Fälle gegeben. Unter den Infizierten waren auch vier Schulkinder. Die Unterkunft steht weitere zwei Wochen unter Quarantäne. Für zwei Grundschulklassen endet die Quarantäne Ende der Woche.

