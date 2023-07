Polizei sucht jungen Rollstuhlfahrer aus dem Kreis Miesbach

Seit Samstag wird ein 26-Jähriger aus dem Kreis Miesbach vermisst. Der junge Mann sitzt im Rollstuhl – und befindet sich womöglich in einer hilflosen Lage.

Die Miesbacher Polizei hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet: Seit Samstag, 15. Juli 2023, ist ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Miesbach verschwunden. Die Polizei hofft auf Hinweise der Bevölkerung, denn der Mann ist auf Hilfe angewiesen. Wer hat Dominik N. gesehen?

Der 26-jährige sitzt im Rollstuhl. Es sei deshalb nicht auszuschließen, dass sich der junge Mann in einer hilflosen Lage befinde und ärztliche Hilfe benötige, teilt die Polizei mit.

26-jähriger Rollstuhlfahrer vermisst: Wer hat Dominik N. gesehen?

Das letzte Mal wurde Dominik N. am Samstag gegen 15.30 Uhr in Hausham gesehen. Wo er seitdem steckt, ist unklar. Zu der vereinbarten Uhrzeit am Samstagabend ist er nicht zurückgekehrt. Möglich sei laut Polizei, dass er mit dem Zug unterwegs ist.

So sieht der vermisste Rollstuhlfahrer aus dem Kreis Miesbach aus

Anhand dieser Merkmale ist der vermisste Dominik N. aus dem Kreis Miesbach zu erkennen:

männlich und schlank

kurze, braune Haare

vermutliche dunkle Kleidung

Rollstuhlfahrer

Wer Dominik N. gesehen hat oder sonstige Hinweise zum Verbleib des jungen Mannes geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefonnummer 08025/2990 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.