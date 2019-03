13:25 Uhr

27-Jährige stirbt nach Messerangriff

Ein Mann hat seine Ex-Freundin in Bad Kissingen in der Fußgängerzone mit einem Messer attackiert. Die Frau starb an ihren Verletzungen.

Nach der Messerattacke in der Fußgängerzone von Bad Kissingen ist das 27-jährige Opfer gestorben. Die Frau erlag in der Nacht zum Mittwoch ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ihr Ex-Freund sitzt weiter in Untersuchungshaft. Der 28-jährige Verdächtige war am Tatort festgenommen worden. Die Ermittler werfen ihm vor, am Freitagabend mit einem Messer auf die Frau eingestochen zu haben. (dpa/lby)

Themen Folgen