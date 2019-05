vor 52 Min.

28-Jähriger stürzt aus Fenster zwölf Meter in die Tiefe

Ein 28-Jähriger ist bei einer Party in München aus einem Fenster zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Er überlebte den Sturz schwer verletzt.

Bei einer nächtlichen Feier ist in München ein 28-Jähriger zwölf Meter tief aus dem Fenster gestürzt. Der Mann sei dabei schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Die Partygäste waren am frühen Morgen Zeugen des Sturzes. Sie alarmierten den Notarzt zur Erstversorgung des Mannes, der wegen seiner schweren Verletzungen sofort ins Krankenhaus gebracht und operiert wurde. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. (dpa/lby)

