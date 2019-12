vor 1 Min.

29-Jähriger raubt Ex-Kollegen in Gaststätte aus

Ein Ex-Angestellter hat am Dienstag mutmaßlich seine ehemalige Arbeitsstätte überfallen.

Ein Vermummter betritt eine Bar, bedroht die Angestellten mit Messer und Elektroschocker und raubt Geld aus einem Tresor. Der mutmaßliche Täter: ein Ex-Angestellter.

Am Dienstagabend hat ein Mann eine Gaststätte in der Münchner Lagerhausstraße überfallen. Mit einem Schal und einer Kapuze maskiert bedrohte er die Angestellten dort mit einem Messer und einem Elektroschocker. Laut Polizeibericht forderte er das Geld aus dem Tresor, der wegen der aktuell gemachten Abrechnung offenstand. Er nahm das Geld an sich und flüchtete.

Allerdings hatten die beiden Angestellten in dem Vermummten ihren Ex-Kollegen erkannt, der wenige Tage zuvor entlassen worden war. Sie verständigten die Polizei. Im Rahmen der Fahndung wurde der Mann in seiner Wohnung festgenommen. Das Geld fanden die Beamten dort nicht, sehr wohl aber eine Marihuana-Aufzuchtanlage.

Der 29-Jährige wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ihm wird nun nicht nur schwerer Raub vorgeworfen, sondern auch ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kripo ermittelt. (AZ)

