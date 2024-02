Geburt am 29. Februar: Wie beliebt ist dieses Datum?

Schalttag-Babys sind auch für Kliniken etwas Besonderes. Die Chefärztin der Geburtshilfe in Günzburg weiß, ob Eltern den Termin vermeiden wollen – oder ihn sich sogar wünschen.

Frau Seybold-Kellner, haben Sie in Ihren 24 Jahren als Ärztin schon einmal mitbekommen, dass Eltern eine Geburt am 29. Februar vermeiden wollten – oder dass es sogar unbedingt dieser Tag sein sollte?

Dr. Birgit Seybold-Kellner: Ich habe noch nicht erlebt, dass Eltern diesen Tag besonders oder gar nicht wollen – im Gegensatz zu anderen Daten, zum Beispiel dem 22.2.2022. Viele wünschen sich auch, dass die Geburt nicht auf denselben Tag wie der Geburtstag eines Geschwisterkindes fällt. Grundsätzlich ist es so: Der errechnete Geburtstermin steht fest, und eine Geburtseinleitung braucht einen medizinischen Grund. Das kann nach der neuesten Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe auch der Wunsch der Mutter sein, und zwar nach der abgeschlossenen 39. Schwangerschaftswoche.

Was können Sie denn auf natürlichem Wege tun, um eine Geburt zu beschleunigen oder in die Länge zu ziehen?

Seybold-Kellner: Neben Medikamenten kommen bei uns Akupunktur und Kräutertees zum Einsatz, um die natürliche Bereitschaft des Körpers, zu gebären, anzuregen. Es gibt aber keine Garantie dafür, dass das Kind dann am Wunschtag zur Welt kommt. Die Natur lässt sich nicht bestimmen. Die Einleitung einer Geburt dauert zwischen einem Tag und fünf Tagen, im Durchschnitt sind es zwei Tage. Zusammengefasst heißt das: Wir können auf natürlichem Wege einen bestimmten Tag anpeilen, mit einem Kaiserschnitt ist der Wunschgeburtstag wahrscheinlicher.

Das Statistische Bundesamt verzeichnete am Schalttag 2020 in Bayern 291 Geburten, an dem im Jahr 2016 waren es 269 – deutlich weniger als an einem durchschnittlichen Tag. Wie sieht es in der Kreisklinik Günzburg aus?

Seybold-Kellner: Aus unseren internen Daten geht hervor, dass wir 2020 keine Geburten am 29. Februar hatten. 2016 ist ein Kind per Kaiserschnitt um 2.42 Uhr auf die Welt gekommen.

Dr. Birgit Seybold-Kellner seit 1. Oktober 2016 Chefärztin für Geburtshilfe der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach am Standort Günzburg. Foto: Kreiskliniken Günzburg-Krumbach

Das heißt, Sie legen Kaiserschnitte auch auf den 29. Februar, auch wenn die Kinder dann nur alle vier Jahre "richtig" Geburtstag haben?

Seybold-Kellner: Richtig. Wenn es gut in den OP-Plan passt und die Eltern keine Einwände haben, machen wir Kaiserschnitte auch am Schalttag. Dieses Jahr haben wir in Günzburg allerdings kein geplantes Schalttag-Baby in Aussicht – am 29. Februar sind die regulären OP-Plätze mit gynäkologischen Eingriffen verplant. Sollte ein Kaiserschnitt notwendig werden, werden wir den kurzfristig einschieben.

Und wie ist die Stimmung in der Geburtshilfe, wenn am Schalttag doch einmal ein Baby das Licht der Welt erblickt?

Seybold-Kellner: Für mich kann ich sagen, dass eine Geburt am 29. Februar schon etwas Besonderes ist. Sie ist vergleichbar mit Geburten an Weihnachten, Silvester und Neujahr – und Kindern, die während der Zeitumstellung im Herbst zwischen 2 und 3 Uhr zur Welt kommen.

Fällt Ihnen spontan eine Geschichte zu einer Geburt am 29. Februar ein?

Seybold-Kellner: Da fällt mir meine Kollegin Carola Dilger-Lott ein. Sie ist Hebamme, wurde 1984 im Schaltjahr geboren und ist dem 29. Februar gerade noch zuvorgekommen. Ihre Mutter hatte Anfang März ihren Entbindungstermin, Carola kam aber schon am 27. Februar zur Welt. Ihre Mutter erzählte ihr, dass sie sehr dankbar war, dass Carolas Neugierde gesiegt hat und sie deshalb dem Schalttag entgangen ist – sonst hätte ihr Kind ja tatsächlich nur alle vier Jahre "richtig" Geburtstag.

Zur Person: Dr. Birgit Seybold-Kellner, 53, ist seit dem 1. Oktober 2016 Chefärztin für Geburtshilfe an der Klinik Günzburg. Zusammen mit Dr. Volker Heilmann, Chefarzt für Gynäkologie, verantwortet sie den Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe.