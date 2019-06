vor 50 Min.

29-jährige Motorradfahrerin stirbt bei Unfall

Bei einem Überholmanöver ist eine Motorradfahrerin frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt und hat sich tödlich verletzt.

Die 52-Jährige hatte am Freitag bei Gerzen (Landkreis Landshut) nach Angaben der Polizei einen Lastwagen überholen wollen. Sie starb an der Unfallstelle. Die 29 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von insgesamt 30 000 Euro.

Themen Folgen