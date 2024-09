1860 München holt Japaner Kozuki von Schalke 04

Der TSV 1860 München hat zum Ende der Transferperiode den Japaner Soichiro Kozuki vom FC Schalke 04 verpflichtet. Der offensive Außenbahnspieler war zuletzt an Gornik Zabrze in die erste polnische Liga verliehen gewesen. Dort kam er auf 18 Spiele. Wie der Fußball-Drittligist aus München mitteilte, wurde über Vertragsmodalitäten Stillschweigen vereinbart.

«Soichiro ist ein temporeicher Spieler mit einem sehr guten Charakter, der in unsere bestehende Mannschaft passen wird», erklärte Geschäftsführer Christian Werner. «Seine technischen Fähigkeiten geben uns weitere Möglichkeiten im Offensivspiel.»

Der Transfer war möglich, weil das Transferfenster bei den Drittligisten anders als in den ersten beiden Klassen noch bis Montagnacht um 23.59 Uhr offen war. «Die notwendigen Unterlagen wurden in der vergangenen Nacht pünktlich eingereicht», schrieben die «Löwen», die in der 3. Liga Tabellen-18. sind.