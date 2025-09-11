Glöckner verspricht keinen «Knaller-Fußball» gegen Havelse

Drei Spiele innerhalb von sieben Tagen: Der TSV 1860 München startet in der 3. Fußball-Liga gegen die TSV Havelse in eng getaktete und wegweisende Woche. Trainer Patrick Glöckner sieht dabei keinen Anlass, den Aufsteiger zu unterschätzen. «Havelse hat nichts zu verlieren», sagte der «Löwen»-Coach vor dem Spiel am Sonntagabend (19.30 Uhr/Magentasport). Und er glaubt: «Offensiven Knaller-Fußball wird es nicht geben.»

Die Münchner wollen in der 3. Liga um den Aufstieg mitspielen. Für den bislang sieglosen Gegner aus Niedersachsen dürfte es um den Klassenerhalt gehen. Einen Kantersieg seiner Mannschaft setzt Glöckner dennoch nicht voraus: «Es geht nicht darum, kurzen Prozess zu machen und nach zehn Minuten mit 3:0 zu führen. Es spielt keine Rolle, ob das Tor in der 88. oder 90. Minute fällt.»

Gegen Havelse sowie in den folgenden Spielen gegen Hansa Rostock und die TSG Hoffenheim II fehlen weiterhin Tim Danhof und Kilian Jakob, die noch knapp zwei Wochen pausieren sollen. Auch Max Reinthaler fällt nach einer Verletzung im Toto-Pokalspiel gegen Illertissen vorerst aus.

In der Abwehr könnte dafür Neuverpflichtung Marvin Rittmüller eine Option sein. «Wir haben ihn natürlich nicht geholt, damit er auf der Bank sitzt, sondern damit er uns seinen Stempel aufdrücken kann», sagte Glöckner.