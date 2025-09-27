Glückloser Glöckner verliert mit 1860 auch in Aue

Trainer Patrick Glöckner gerät beim TSV 1860 München nach der dritten aufeinanderfolgenden Niederlage in der 3. Fußball-Liga noch mehr unter Druck. Beim 0:2 (0:1) im Auswärtsspiel gegen Erzgebirge Aue fehlte den «Löwen» eine Woche nach der 1:5-Klatsche gegen die TSG Hoffenheim II auch das Spielglück bei einem aberkannten Tor und zwei Pfostentreffern. Der Abwärtstrend der Münchner (11 Punkte) bleibt jedoch besorgniserregend.

Marvin Stefaniak (20. Minute) und Eric Uhlmann (82.) erzielten die Tore für die Sachsen, die sich zunächst aus ihrer Ergebniskrise befreien konnten. Am Ende verzeichneten die effektiveren Gastgeber auch noch einen Lattentreffer (85.).

Vollands Ecken-Tor wird aberkannt

Für 1860 begann das Spiel schon unglücklich. Ein direkt verwandelter Eckball von Kevin Volland in der 6. Minute wurde wegen einer angeblichen Behinderung von Aues Keeper Martin Männel nicht anerkannt.

Unmittelbar vor dem 0:1 schoss Florian Niederlechner im Fallen an den Pfosten (19.). Und nach der Pause war es Marvin Rittmüller, der aus 17 Metern ebenfalls das Torgestänge traf (51.). Statt des Ausgleichs kassierte 1860 danach das 0:2.