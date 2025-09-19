«Herber Rückschlag»: Kapitän Verlaat fehlt 1860 vorerst

Die TSV 1860 München muss vorerst auf den verletzten Abwehrchef Jesper Verlaat verzichten. «Wenn der Kapitän, der so eine solide Leistung über die ganze Saison, in der Vorbereitung und auch schon in der Rückrunde gezeigt hat, ausfällt, ist es natürlich ein herber Rückschlag», sagte Trainer Patrick Glöckner vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim II am Samstag (16.30 Uhr/MagentaSport).

Der Niederländer hatte sich beim 1:2 bei Hansa Rostock am Mittwoch eine Muskelverletzung am linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Wie lange der Innenverteidiger ausfallen soll, teilten die Münchner zunächst nicht mit.

Solange müssten andere Spieler «in die Bresche springen», sagte Glöckner. Eine Alternative sei etwa Raphael Schifferl, der gegen Rostock bereits für Verlaat eingewechselt wurde. «Er war sehr aggressiv im Spiel drin und hat das sehr gut gemacht.»

Dass es gegen Hoffenheim II auch auf anderen Positionen Änderungen geben könnte, schloss Glöckner nicht aus - betonte aber, dass das auch unabhängig von der ersten Saisonniederlage der Fall wäre. «Es ist normal, dass der eine oder andere Spieler nicht in jedem Spiel seine beste Leistung bringen kann. Dafür haben wir einen breiten Kader», sagte er.