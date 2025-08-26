Kozuki wechselt von 1860 München zu Viktoria Köln

Soichiro Kozuki verlässt den TSV 1860 München und wechselt innerhalb der 3. Fußball-Liga zu Viktoria Köln. Die «Löwen» bestätigten den Abschied des 24 Jahre alten Offensivspielers. Über die Vertragsmodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es. Kozuki war im Sommer 2024 von Schalke 04 nach München gewechselt und absolvierte seitdem 36 Pflichtspiele im weiß-blauen Trikot.

Köln Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV 1860 München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Viktoria Köln Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis