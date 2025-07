Nach Investoren-Wirbel: «Löwen» stimmen sich auf Saison ein

Nach dem neuen Wirbel in der Investoren-Frage hat sich der TSV 1860 München mit seinen Fans zuversichtlich auf die neue Saison in der 3. Fußball-Liga eingestimmt. «Das Ziel ist, wir wollen oben mitspielen», erklärte Geschäftsführer Christian Werner. «Es wird eine richtig geile Saison und ich habe richtig Bock drauf.»

Eine offensive Aufstiegs-Ankündigung rief er den Zuschauern von der Bühne des Fanfests aus nicht zu. «Ich weiß, Ihr wollte alle das A-Wort hören. Das werde ich hier nicht in den Mund nehmen», sagte Werner.

Top-Zugänge im «Löwen»-Kader

Nicht nur durch die Verpflichtung der ehemaligen Bundesliga-Stürmer Kevin Volland und Florian Niederlechner zählen die «Löwen» zu den Aufstiegskandidaten. Trainer Patrick Glöckner wies aber auf die ebenfalls verstärkte Konkurrenz hin. «Wir werden unsere Hausaufgaben sehr scharf machen müssen», sagte der Coach.

Arbeit kommt auch auf das neue Präsidium um Präsident Gernot Mang zu. Nach dem Wirbel um die Zukunft von Investor Hasan Ismaik beim Traditionsclub kündigte das Präsidium an, ihn «zeitnah persönlich» zu treffen, «um die notwendigen Schritte für die Zukunft des TSV 1860 München konstruktiv zu besprechen». Nachdem zuletzt alles danach ausgesehen hatte, dass Ismaik seine Anteile verkauft, wurde nun berichtet, dass dieser den Verein womöglich doch nicht verlassen möchte.

Appell vom Präsidium

«Liebe Löwinnen und Löwen, die jüngsten Ereignisse haben keinen Einfluss auf den sportlichen Bereich. Wir haben nach wie vor eine erfolgshungrige und hervorragend aufgestellte erste Mannschaft, die es zu unterstützen gilt. Lasst uns also die Aufbruchstimmung im Verein weiterleben und die Mannschaft spüren, dass wir bedingungslos hinter ihr stehen», schrieb das Präsidium am Freitagabend.

Die heikle Investoren-Frage wurde in Anhängerkreisen beim Fanfest an der Grünwalder Straße oft debattiert - wie auch die Aufstiegsfrage. «Wir wollen natürlich dieses Jahr angreifen», sagte Niederlechner zur Freude der Anhänger. Alle seien «total hungrig», sagte Werner. «Ich glaube, dass wir dieses Jahr eine richtig geile Truppe zusammen haben.» Am 1. August starten die Münchner bei Rot-Weiss Essen in die neue Saison.

Trainer Patrick Glöckner (l) hofft auf eine erfolgreiche Saison. Foto: Christian Kunz/dpa