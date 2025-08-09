Sturmtrio trifft: «Löwen» feiern Heim-Sieg gegen Osnabrück

Kevin Volland und Florian Niederlechner haben den TSV 1860 München über einen perfekten Heim-Start in der 3. Fußball-Liga jubeln lassen. Die beiden ehemaligen Bundesliga-Stürmer führten die «Löwen» zu einem 3:1 (2:0)-Sieg gegen den VfL Osnabrück. Nach dem 1:1 zum Auftakt auswärts vor einer Woche in Essen macht der Aufstiegskandidat Boden in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle gut.

«Das ist natürlich ein guter Start, aber wir sehen auch, dass wir noch ein bisschen was aufzuarbeiten haben», sagte Trainer Patrick Glöckner bei MagentaSport. «Wir können mit dem Spiel sehr zufrieden sein.» Der Coach lobte die dominante Spielweise über weite Strecken des Spiels und freute sich über viele Chancen. «Wir sind total zufrieden mit dem Einstand.»

Erst Volland, dann Niederlechner

Vor 15.000 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße erzielte Volland die frühe Führung (10.). Nach einer Freistoßhereingabe vom linken Flügel spitzelte der frühere Nationalspieler den Ball aus abseitsverdächtiger Position ins Tor. Ein weiterer Standard sorgte für das 2:0. Nach einem weiten Einwurf scheiterte Volland mit seinem Kopfball, aber Niederlechner schob den Abpraller problemlos ein (41.). Der frühere Augsburger hatte schon in der Vorwoche getroffen.

Auch der Dritte trifft

Nach der Pause war die Partie schnell endgültig entschieden. Der ehemalige Rostocker Sigurd Haugen traf nach Vorarbeit von Niederlechner (52.). «Wenn alle drei Neuzugänge treffen, das ist natürlich geil», sagte Glöckner. Patrick Kammerbauer gestaltete das Ergebnis für die nicht aufsteckenden Gäste etwas freundlicher (75.).

Weiter geht es für den Traditionsclub am Dienstag im Toto-Pokal gegen den TSV Geiselbullach. In der Liga ist Alemannia Aachen am 23. August auswärts der nächste Gegner.

Florian Niederlechner (2.v.l.) und seine Mitspieler haben Spaß an dieser Saison. Foto: Christian Kunz/dpa

Der TSV 1860 München zählt zu den Aufstiegsfavoriten in der 3. Liga. Foto: Christoph Reichwein/dpa