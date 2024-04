1:1 in Unterzahl: 1860 München verpasst Klassenverbleib

1860 München erkämpft gegen Saarbrücken ein Remis. Der Klassenerhalt ist damit rechnerisch noch nicht gesichert.

Der TSV 1860 München hat den vorzeitigen Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die "Löwen" spielten am Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken 1:1 (0:1) und können damit rechnerisch noch absteigen. Der Vorsprung auf den viertletzten Tabellenplatz verringerte sich auf acht Zähler - es stehen allerdings nur noch vier Spieltage an.

Die Sechziger zeigten im Grünwalder Stadion Moral: Die Gäste waren früh durch Kai Brünker in Führung gegangen (10. Minute), zudem sah TSV-Profi Leroy Kwadwo kurz vor der Pause wegen einer Notbremse die Rote Karte. Trotz Unterzahl kamen die Gastgeber in der 85. Minute dank Tim Kloss zum Ausgleich.

(dpa)