1860 gegen Saarbrücken: 3. Liga startet mit Traditionsduell

Mit dem Spiel TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken startet die 3. Fußball-Liga in die Saison 2024/25. Die beiden ehemaligen Bundesligisten stehen sich am 2. August (19.00 Uhr) im Eröffnungsspiel im Stadion an der Grünwalder Straße gegenüber. Die Fans können die Partie auf MagentaSport frei empfangbar verfolgen, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Von den drei Zweitliga-Absteigern darf nur der FC Hansa Rostock am 3./4. August vor heimischer Kulisse starten. Die Ostseestädter empfangen Aufsteiger VfB Stuttgart II. Der VfL Osnabrück muss zum SV Sandhausen reisen, der SV Wehen Wiesbaden spielt beim SC Verl. Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten zwei Spieltage werden nächste Woche vom DFB bekanntgegeben.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause steigt am 22. Dezember. Rückrundenstart ist am 17. Januar 2025. Die Saison endet am 17. Mai kommenden Jahres. Alle 380 Spiele werden live bei MagentaSport übertragen. 68 Partien sind im Free-TV bei der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen.