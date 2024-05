3. Liga

15:43 Uhr

1860 im Abstiegskampf: "Sind uns Situation bewusst"

1860 München ist noch immer nicht gerettet in der 3. Liga. Der entscheidende Schritt kann am Wochenende gelingen. Coach Giannikis kündigt deutlich an, was er von seinen Spielern erwartet.

Trotz zuletzt drei siegloser Partien von 1860 München ist Trainer Argirios Giannikis im Abstiegskampf der 3. Liga von der Einstellung seiner Fußballer überzeugt. Vor dem Heimspiel der "Löwen" gegen Borussia Dortmund II am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) sagte der Coach: "1860 München ist sich der Situation bewusst. Die Spieler wissen um ihre Verantwortung und die Wichtigkeit des Spiels." Mit einem eigenen Sieg und zugleich bayerischer Schützenhilfe könnten die Sechziger den Klassenverbleib am Wochenende rechnerisch fix machen. Gelingt dem TSV nämlich ein Dreier und lassen tags darauf der Hallesche FC (gegen die SpVgg Unterhaching) oder Waldhof Mannheim (beim FC Ingolstadt) Punkte, dann sind die Münchner gerettet. Bei einer Niederlage und Siegen von Halle und Mannheim wird es zwei Spieltage vor Schluss dagegen nochmal richtig eng. Giannikis: Genau geschaut, wer die richtige Mentalität zeigt Giannikis beschwichtigte, dass die Lage nicht dramatisch sei. "Wir haben weiterhin eine Ausgangssituation, in der wir einen Vorsprung haben. Wir haben eine Situation, in der wir alles klar machen können, wenn wir Punkte holen." Er ergänzte, dass man im Verein nicht euphorisch war, als der Vorsprung auf die Abstiegszone noch elf Punkte betrug. "Und wir werden auch nicht unruhig, wenn mal ein, zwei Ergebnisse nicht gut sind und der Vorsprung schmilzt." Nach der jüngsten 0:2-Niederlage in Unterhaching berichtete der Coach, dass er im Training ganz genau hingesehen habe, welche Spieler die richtige Mentalität zeigen. "Wir werden die Jungs auf den Platz bringen, die das ganze zu 100 Prozent tragen und diese Woche gezeigt haben, dass sie vorneweg marschieren." Pk bei Youtube

