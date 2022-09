1860 München: Abwehrtalent Morgalla verlängert langfristig

Der TSV 1860 München hat vor dem Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund II eine für den Fußball-Drittligisten zukunftsweisende Personalentscheidung verkünden können.

Den "Löwen" ist es gelungen, Juniorennationalspieler Leandro Morgalla langfristig an den Verein zu binden. Die genaue Laufzeit des Vertrages teilte der Verein am Freitag nicht mit. Gemutmaßt wird eine Ausdehnung der Zusammenarbeit bis 2026.

In dieser Saison absolvierte der 18 Jahre alte Innenverteidiger alle neun Drittliga-Partien und stand auch bei der Niederlage im DFB-Pokal gegen das Profiteam von Borussia Dortmund in der Startelf. Er spielte immer 90 Minuten durch. "Leo tritt für sein Alter auf und auch außerhalb des Platzes schon sehr reif auf und wird in der Fußballszene bereits jetzt als großes Talent bewertet, äußerte 1860-Sportchef Günther Gorenzel in der Mitteilung. Man habe "eine für beide Seiten sehr zielführende langfristige vertragliche Lösung erzielen" können.

Morgalla sieht für sich bei den Sechzigern "die Chance, wichtige Fortschritte in meiner Entwicklung zu machen". Die "Löwen streben in dieser Saison mit aller Macht den Aufstieg in die 2. Liga an. Er habe in acht Jahren bei den"Löwen" eine starke Beziehung zum Verein und den Fans aufgebaut, sagte das Abwehrtalent: "Ich bin glücklich, diesen Weg fortsetzen zu können." Beim Spiel in Dortmund wird Morgalla wegen einer Verletzung am Hüftbeuger wohl erstmals in dieser Spielzeit nicht auflaufen können. "Zu 95 Prozent wird er ausfallen", hatte Trainer Michael Köllner am Donnerstag in der Pressekonferenz zum Spiel angekündigt.

(dpa)