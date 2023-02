1860 München am Tiefpunkt: Niederlage in Meppen

Der TSV 1860 München ist nach dem Rauswurf von Trainer Michael Köllner an einem sportlichen Tiefpunkt angekommen.

Die "Löwen" verloren am Samstag in der 3. Fußball-Liga beim bisherigen Tabellenletzten SV Meppen mit 1:2 (1:1). Es war das zweite Spiel mit Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel als Interimstrainer. Im ersten hatten die Sechziger beim 2:2 in Oldenburg eine 2:0-Führung in der Nachspielzeit verspielt. Das Ziel Aufstieg rückt in weite Ferne.

Marek Janssen (19.) und Marcos Alvarez (58.) trafen für Meppen. 1860-Torjäger konnte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte lediglich zum 1:1 ausgleichen. Ein Schuss des eingewechselten Yannick Deichmann flog in der 71. Minute an den Pfosten. In der ersten Spielhälfte hatte bereits Mittelfeldspieler Raphael Holzhauser bei einem Freistoß die Latte getroffen (30.).

(dpa)