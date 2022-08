1860 München erwartet beim SC Verl "heißen Ritt"

Nach dem Topstart des TSV 1860 München in der 3.

Nach dem Topstart des TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga macht sich Trainer Michael Köllner keine Sorgen um die Kraftreserven seiner Mannschaft. Vor dem Gastspiel in der Englischen Woche beim SC Verl am Samstag (14.00 Uhr) sagte der "Löwen"-Coach: "Die Mannschaft macht einen erholten Eindruck. Wir sind aktuell richtig gut unterwegs."

Die Münchner sind mit drei Siegen aus drei Spielen in die Saison gestartet. "Es wird wichtig, kompakt zu stehen", sagte Köllner am Donnerstag. "Wir wollen unseren Topstart ausbauen. Durch die Englischen Wochen haben wir aktuell eine enge Taktung."

Der SC Verl ist mit nur einem Punkt in die Saison gestartet. Köllner warnte aber: "Verl ist scheinbar schlecht gestartet. Sie hatten ein brutales Auftaktprogramm. In den Spielen waren sie aber nicht schlechter. Wir müssen uns auf einen heißen Ritt einstellen."

Verzichten müssen die "Löwen" mehrere Wochen auf Phillipp Steinhart. Der Linksverteidiger hat sich beim 4:0 gegen den SV Meppen eine Knieverletzung zugezogen. "Wir müssen schauen, wie wir Steinhart ersetzen. Das tut uns extrem weh. Es gibt viele Überlegungen dazu. Wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung", sagte Köllner.

(dpa)