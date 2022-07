1860 München gewinnt 4:3-Torfestival gegen Absteiger Dresden

Der TSV 1860 München hat gleich zum Saisonauftakt der 3.

Fußball-Liga ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet. Die "Löwen" gewannen am Samstag bei Absteiger Dynamo Dresden ein Tor-Spektakel mit 4:3 (2:0) und untermauerten früh ihre Aufstiegsambitionen. Vor 24 046 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion sorgten Dynamos Kevin Ehlers per Eigentor (8.), Tim Rieder (36.) und Marcel Bär (68./71.) für die 1860-Tore. Für Dresden trafen die Ex-Nürnberger Dennis Borkowski (69./82.) und Manuel Schäffler (74.)

Nach der Schweigeminute für HSV-Legende Uwe Seeler dominierten die Sachsen die erste Halbzeit. Rückkehrer Stefan Kutschke (3./21./26.) scheiterte aber ein ums andere Mal am starken 1860-Keeper Marco Hiller. Stattdessen bestraften sich die Hausherren für ihren Chancenwucher selbst: Nach einer Flanke von Münchens Kapitän Stefan Lex wollte Ehlers klären und bugsierte den Ball ins eigene Tor. Die "Löwen" waren in der Folge effizienter. Kurz vor der Pause umkurvte Rieder die Dynamo-Abwehr und schob ins lange Eck ein.

Nach dem Wechsel sahen die Fans im aufgeheizten Hexenkessel einen munteren Schlagabtausch mit fünf Toren innerhalb von 15 Minuten. Trotz der zwischenzeitlich komfortablen Münchner Führung entwickelte sich eine emotionale Schlussphase, in der die Giesinger heftig zittern mussten. Die Sachsen legten alles rein und drängten im Minutentakt auf den Ausgleich. Doch die Münchner Abwehr wackelte nicht mehr und rettete den ersten Saisonsieg über die Zeit.

(dpa)