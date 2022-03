1860 München: Nächster Drittliga-Sieg in Berlin

Der TSV 1860 München bleibt in der 3.

Fußball-Liga am Drücker. Die "Löwen" eröffneten den 30. Spieltag am Freitagabend mit einem 2:0 beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Viktoria Berlin. Vor Vor 3398 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark erzielten Eric Tallig (3. Minute) und Marcel Bär mit einem sicher verwandelten Elfmeter nach Foul an Angriffskollege Stefan Lex (20. Minute) die Tore. Die vielen mitgereisten Fans feierten ihr Team.

Für den Tabellenfünften war es der vierte Sieg nacheinander. Mit 49 Punkten sind für die "Löwen" zumindest Platz zwei und drei weiter in Reichweite. "Wir haben einen guten Lauf, den wollen wir fortsetzen", hatte Trainer Michael Köllner gesagt. Gesagt - getan.

Die Gastgeber waren bei der Heimpremiere ihres neuen Trainers Farat Toku nicht in der Lage, nach dem frühen Rückstand zurückzuschlagen. Die überlegenen "Löwen" hätten bei weiteren guten Chancen etwa von Lex und Merveille Biankadi sogar weitere Treffer nachlegen müssen. Ärgerlich war die fünfte Gelbe Karte für Lex nach einer Schwalbe. Der Angreifer ist für das nächste Spiel bei Waldhof Mannheim gesperrt.

