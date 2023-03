1860 München will nachlegen: Dortmund von Beginn an wehtun

Der TSV 1860 München will nach dem Befreiungsschlag gegen Erzgebirge Aue in der 3.

Fußball-Liga nachlegen. "Klar, das ist der Wunsch von uns allen. Wir wollen die Leistung bestätigen", sagte "Löwen"-Trainer Maurizio Jacobacci vor dem Heimspiel an diesem Sonntag gegen Borussia Dortmund II. Nach acht sieglosen Partien in Folge hatten die Giesinger am vergangenen Samstag 3:1 gegen Aue gewonnen.

Positiv stimmt Jacobacci die gute Trainingswoche an der Grünwalder Straße. "Sehr gutes Klima, sehr konzentriert", beschrieb der 60 Jahre alte Fußball-Lehrer die zurückliegenden Tage. Von seiner Mannschaft forderte Jacobacci den absoluten Willen, dem Gegner von Beginn an wehzutun. Es gehe darum, dominant aufzutreten.

Mittelfeldspieler Marius Wörl bekam von seinem Trainer wie schon zuletzt eine Startelf-Garantie. "Er ist im Aufgebot, ganz klar", sagte Jacobacci. Innenverteidiger Leandro Morgalla wird den Sechzigern hingegen fehlen, da er für die U19 des DFB nominiert wurde.

(dpa)