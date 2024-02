Abwehrchef fehlt: Zugang Reinthaler bei 1860 wohl gefragt

Nach einem Fünf-Punkte-Start und mehreren Last-Minute-Zugängen blickt Trainer Giannikis beim 1860 München zuversichtlich nach vorne. Gepunktet werden soll auch in Aue.

Der neue Trainer Argirios Giannikis sieht den TSV 1860 München nach seinem Fünf-Punkte-Start in der 3. Fußball-Liga auf dem richtigen Weg. Das erklärte Ziel ist es, am Samstag (14.00 Uhr) auch im vierten Spiel mit ihm auf der Bank beim spielstarken Tabellenneunten Erzgebirge Aue ungeschlagen zu bleiben. "Es ist schon eine Last abgefallen von der Mannschaft. Sie hat gesehen, dass das funktioniert und funktionieren kann, was wir machen", sagte Giannikis am Freitag: "Der Rucksack wird ein bisschen kleiner."

Zum weiteren Aufschwung sollen auch die gleich vier Neuzugänge Eliot Muteba, Serhat-Semih Güler, Max Reinthaler und Abdenego Nankishi beitragen, die kurz vor Schluss des Wintertransferfensters verpflichtet wurden. "Es ging darum, eine Kaderoptimierung zu haben", sagte Giannikis. Man wollte "kompletter sein in den Fähigkeiten, die wir brauchen".

Der Ausfall von Abwehrchef Jesper Verlaat (Gelb-Sperre) könnte dazu führen, dass Innenverteidiger Reinthaler sogar gleich in Aue als Startelf-Spieler gefordert ist. Giannikis nannte aber mehrere Optionen als Ersatz für Verlaat.

"Die Saison ist kein Sprint, sondern ein Marathon", sagte Ginannikis zur unverändert schwierigen Tabellensituation und dem geringen Abstand auf die Abstiegszone. "Mehr geht immer", sagte er zur Punkteausbeute der letzten Partien. Man gehe aber jetzt "in jedes Spiel rein mit dem Gefühl, dass wir siegfähig sind". Das soll auch in Aue wieder zu sehen sein.

(dpa)