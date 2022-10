Elfmetertor reicht 1860 München nicht: Trotzdem Erster

Ein Elfmtertor von Albion Vrenezi hat für den TSV 1860 München nicht zum Sieg bei Borussia Dortmund II gereicht, aber immerhin wieder die Tabellenführung in der 3.

Fußball-Liga beschert. Die "Löwen mussten sich am Samstag im Signal Iduna Park bei Hagelschauern und heftigem Wind mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Sie taten sich 90 Minuten lang sehr schwer. Das Team von Trainer Michael Köllner löste mit 23 Punkten trotzdem die SpVgg Elversberg (22) wieder an der Tabellenspitze ab. Der starke Aufsteiger verlor am 10. Spieltag überraschend daheim gegen den SC Verl mit 0:1.

1860-Kapitän Stefan Lex spielte vor dem Führungstor der Gäste seine ganze Erfahrung aus. Der 32-jährige holte clever gegen den 18 Jahre alten Silas Ostrzinski den Elfmeter raus, als er die Grätsche des Dortmunder Torhüters dankbar annahm und im Strafraum fiel. Vrenezi verwandelte vom Punkt eiskalt (62. Minute). Marco Pasalic konterte jedoch mit einem sehenswerten Distanzschuss, bei dem Marco Hiller keine Abwehrchance hatte (67.). Zuvor hatte der "Löwen"-Torwart mehrmals klasse gehalten.

