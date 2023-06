Geschäftsführer Gorenzel verlässt 1860 München

Geschäftsführer Günther Gorenzel wird den TSV 1860 München am Monatsende auf eigenen Wunsch verlassen.

Man habe sich auf eine Vertragsauflösung zum 30. Juni geeinigt, teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. Laut Medienberichten steht der 51-jährige Österreicher vor einem Engagement in seiner Heimat als Sportdirektor beim Erstligisten Austria Klagenfurt.

"Ich freue mich nun auf meine neue Aufgabe in meiner Heimat, die ich mit der gleichen Freude und Hingabe angehen werde", sagte Gorenzel laut Mitteilung. Gorenzel war Anfang 2018 in leitender Funktion zu den Münchnern zurückgekehrt, in den Jahren davor hatte er bereits mit Unterbrechungen in verschiedenen Funktionen für den Club gearbeitet.

(dpa)