Gorenzel-Signal in Krise: Interimscoach streicht freien Tag

Interimstrainer Günther Gorenzel hat auf die Krise bei Fußball-Drittligist TSV 1860 München mit Extra-Training reagiert.

Der Sport-Geschäftsführer strich den freien Montag und setzte eine Einheit an. Am Dienstag lässt er sein Team gleich zweimal schwitzen, ebenso am Mittwoch. Von Donnerstag an findet die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag gegen den SC Verl hinter verschlossenen Türen statt.

Nach einer 1:2-Niederlage bei Schlusslicht SV Meppen belegen die "Löwen" nur noch den achten Tabellenrang. Vollzug bei der Trainersuche meldete der TSV bislang auch nicht. Münchner Medien spekulierten direkt nach dem zweiten sieglosen Spiel nach der Trennung von Cheftrainer Michael Köllner am Wochenende sogar über eine Ablösung von Sport-Geschäftsführers Gorenzel. Als Nachfolger für den 51-Jährigen wird unter anderem der ehemalige "Löwen"-Torjäger und Ex-Nationalspieler Benjamin Lauth (41) gehandelt.

