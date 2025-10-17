Kauczinski vor 1860-Debüt: «Gefühl, dass wir bereit sind»

Neu-Trainer Markus Kauczinski glaubt trotz nur weniger Tage Vorbereitung an ein erfolgreiches Debüt beim TSV 1860 München. «Mein Gefühl ist, dass wir bereit sind», sagte der Coach vor dem Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr/Magentasport) gegen Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg.
Die Aufgabe für die «Löwen» ist anspruchsvoll: Duisburg ist in der Saison in Pflichtspielen noch ungeschlagen. «Die haben gerade einen unfassbaren Lauf und sind das Team der Stunde», lobte Kauczinski. «So eine Herausforderung gegen so ein starkes Team, das kickt nochmal mehr, das muss Bock machen.»
Trainer will kein Zweifeln und kein Hadern
Die Sechziger dagegen sind zuletzt heftig in die Krise geschlittert und haben vier der jüngsten fünf Drittligapartien verloren. In der Tabelle rutschte der Fußball-Traditionsverein deshalb auf Rang zwölf ab. Kauczinski übernahm diese Woche das Team von Interimscoach Alper Kayabunar, der den TSV nach der Trennung von Patrick Glöckner für zwei Partien trainiert hatte.
«Wichtig ist jetzt einfach, über die Energie und Leidenschaft komplett sein Ding durchzuziehen, ohne Zweifeln und ohne Hadern», sagte der 55-Jährige. «Wir versuchen, das, was war, hinter uns zu lassen und den Blick nach vorne zu richten. Ich glaube, das ist uns gut gelungen.»
Fragezeichen hinter Volland
Unklar war zwei Tage vor dem Heimspiel im Grünwalder Stadion, ob der zuletzt angeschlagene Kevin Volland dabei sein kann. «Er hat das Pensum gesteigert», berichtete Kauczinski aus dem Training. «Wir müssen abwarten, wie belastbar er ist.» Möglicherweise fällt eine Entscheidung erst am Sonntag, sagte er.
