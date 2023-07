Lannert verlässt 1860 München und wechselt nach Bielefeld

Abwehrspieler Christopher Lannert verlässt den TSV 1860 München und wechselt zu Liga-Rivale Arminia Bielefeld.

Das teilten die beiden Fußball-Drittligisten am Dienstag mit. Der 25 Jahre alte Rechtsverteidiger war im Sommer 2022 zu den Löwen gewechselt und hatte in der vergangenen Spielzeit 29 Partien in der 3. Liga bestritten.

(dpa)