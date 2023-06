Ouro-Tagba unterschreibt ersten Profivertrag bei den "Löwen"

Fußball-Drittligist TSV 1860 München setzt weiter auf Talent Mansour Ouro-Tagba.

Wie die "Löwen" am Montag mitteilten, hat der 18-Jährige den Vertrag verlängert und seinen ersten Profikontrakt beim Verein unterzeichnet. Der Stürmer spielt seit 2013 in den Nachwuchsmannschaften des TSV 1860 München. Er kam in der abgelaufenen Saison im Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken zu seinem Debüt bei den Profis. "Mansour ist ein Spieler mit viel Potenzial", sagte Sportdirektor Günther Gorenzel.

(dpa)